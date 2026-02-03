Около час след полунощ, през изминалия ден е подаден сигнал за възникнал пожар в заведение за бързо хранене в к.к. Шкорпиловци.От огнените пламъци няма пострадали хора, но постройката на търговския обект е изгоряла напълно.Няма улики за престъпление и причините за възникване на пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.