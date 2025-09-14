Сподели close
Изгорял и обърнат по таван автомобил на АМ "Хемус", съобщи редовен слушател на Радио "Фокус".

Инцидентът е в участъка между село Неофит Рилски и Девня в посока Варна.

Движението се регулира от екип на "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание!