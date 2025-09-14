ЗАРЕЖДАНЕ...
Изгорял и обърнат по таван автомобил на АМ "Хемус" край Варна
© "Будна Варна"
Инцидентът е в участъка между село Неофит Рилски и Девня в посока Варна.
Движението се регулира от екип на "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание!
Още по темата
/
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във Варна моторист Александър Маринов
30.08
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
29.08
Още от категорията
/
Възмутен варненец: Това не оправдава подобна мутренска агресия, ами ако шофьорът загуби контрол? Ако, в колата имаше дете?
13.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възмутен варненец: Това не оправдава подобна мутренска агресия, а...
10:00 / 13.09.2025
SENSHI 28 Grand Prix: Бойците преминаха кантара – готови за тежки...
09:42 / 13.09.2025
"Синеокият самурай" пристигна във Варна за важен турнир
09:17 / 13.09.2025
Приятните 25 градуса очакват варненци днес
08:41 / 13.09.2025
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:43 / 12.09.2025
Благомир Коцев се изправя пред съда днес
08:18 / 12.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.