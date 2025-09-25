https://www.varnanamladite.com/?idpub=1766.
Докладът, изготвен от експертите на Фондация "Силогия“, е достъпен за свободно изтегляне и представя актуални данни по ключови теми като образование, заетост, културен живот, спорт, дигитални умения, социално включване и бъдещи перспективи за развитие.
Междувременно, на 23 септември 2025 г., в Младежкия дом се проведе първата работна среща, свързана с изготвянето на Младежка стратегия, в която се включиха представители на младежки организации, институции, експерти и активни младежи. Основна цел на работната група е формулиране и валидиране на визията, стратегическите цели и приоритетните направления, стъпвайки върху аналитичния доклад и експертизата на различните заинтересовани страни.
В рамките на процеса по изготвяне на стратегическия документ предстоят още две работни срещи - в края на октомври и в средата на ноември 2025 г. Очаква се именно чрез този открит диалог да се изгради стратегия, която реално да отразява нуждите на младите хора и да служи като основа за развитие на младежките политики в града. В следващите срещи ще се включат още по-широк кръг от представители на заинтересованите страни и партньорите от младежкия сектор и институциите.
