Община Варна започна изготвянето на Младежка стратегия – документ, който ще очертае дългосрочните приоритети и мерки за подкрепа на младите хора в града. Първа стъпка в създаването на стратегическия документ е проведеното в периода 30 април - 23 юли 2025 г. Младежкото изследване "Варна 2025“ с цел установяване на особеностите, нуждите и проблемите на младежите на територията на общината. То вече е публикувано на сайта отдел "Младежки дейности“: https://www.varnanamladite.com/?idpub=1766.

Докладът, изготвен от експертите на Фондация "Силогия“, е достъпен за свободно изтегляне и представя актуални данни по ключови теми като образование, заетост, културен живот, спорт, дигитални умения, социално включване и бъдещи перспективи за развитие.

Междувременно, на 23 септември 2025 г., в Младежкия дом се проведе първата работна среща, свързана с изготвянето на Младежка стратегия, в която се включиха представители на младежки организации, институции, експерти и активни младежи. Основна цел на работната група е формулиране и валидиране на визията, стратегическите цели и приоритетните направления, стъпвайки върху аналитичния доклад и експертизата на различните заинтересовани страни.

В рамките на процеса по изготвяне на стратегическия документ предстоят още две работни срещи - в края на октомври и в средата на ноември 2025 г. Очаква се именно чрез този открит диалог да се изгради стратегия, която реално да отразява нуждите на младите хора и да служи като основа за развитие на младежките политики в града. В следващите срещи ще се включат още по-широк кръг от представители на заинтересованите страни и партньорите от младежкия сектор и институциите.