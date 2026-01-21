Община Варна започна изграждането на бункер за нов линеен ускорител за нуждите на варненската онкоболница. Това стана ясно по време на организираното от Община Варна публично обсъждане на проект "Изграждане на подпорни стени, стационар и бункер за линеен ускорител с прилежащи към него технически и спомагателни помещения в УПИ VII-1783, 2628, кв. 151 по плана на 29-ти МР на гр. Варна, за нуждите на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД“. За реализацията на този проект Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг в размер до 4,2 млн. евро. В представянето на проекта се включиха заместник-кметът по здравеопазването Снежана Апостолова, директорът на дирекция "Здравеопазване“ Анастасия Георгиева и директорът на дирекция "Финанси и бюджет“ Кирил Симеонов.Георгиева акцентира, че реализацията на проекта ще способства за модернизация, обновяване, обединяване и разширяване на материалната и техническа база на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД. Целта на проекта е осигуряване на необходимата техническа, функционална и медицинска инфраструктура, с което да се осигури по-висока ефективност при лечението на онкологичноболните пациенти. Те ще имат възможност да получат високотехнологична терапия чрез въвеждане на радиохирургия - иновативни методи с възможност за облъчване на по-малки обеми на метастази, с цел излекуване и на други онкологични и неонкологични заболявания. Осигурява се възможност за прилагане на адаптивно лъчелечение (карцином на ректум, карцином на бял дроб, карцином на маточна шийка, карцином на глава и шия). С подобряване на нивото на медицинските услуги се цели още увеличаване на преживяемостта и качеството на живот на пациентите и по-бързо връщане към работоспособност. Новата технология на работа на апаратурата ще позволи съкращаване на апаратното време за облъчване на пациентите, по-добро разпределение на натоварването и по-ефективна работа на персонала, както и намаляване на престоя на пациента за провеждане на лъчетерапия.Подобряването на капацитета на болницата е в отговор на нуждата от навременно, прецизно и ефективно лечение, както и на високия ръст на новорегистрирани онкологично болни пациенти през последните години, стана ясно по време на общественото обсъждане. Според изнесените данни през 2025 г. в Област Варна са диагностицирани 2 133 нови случая, а в Добричка област - 521 случая. През 2024 г. в СБАЛОЗ лъчелечение са провели 563 болни, като техният брой през 2025 г. е нараснал на 623. Извършените лъчелечебни процедури за 2024 г. са били 7 654, през 2025 г. - 8 294, като очакванията са броят на преминалите пациенти да се увеличава.Инвестиционният проект предвижда етапно строителство, като общата РЗП на проекта е 2 100,93 кв.м. Новопостроеният комплекс ще бъде енергиен клас A, предвидено е и изграждането на енергийно ефективни системи. Очакваният срок за реализация е до 16.07.2028 г.Първият етап вече е започнал с изграждане на структура по лъчелечение "Бункер", в която да бъде монтиран и инсталиран новият линеен ускорител, както и прилежащите технически помещения с РЗП 780,32 кв.м.Етап 2 предвижда изграждането на стационар с цел да се обезпечи непосредствена близост на терапевтичната със стационарната база. Към момента болницата не разполага със собствена леглова база за отделението по лъчетерапия и то се помещава в МЦ "Св. Анна“. По проект стационарът е с РЗП 1 320,61 кв.м и включва двуетажна монолитна сграда с 19 болнични стаи със собствен санитарен възел, дозиметрична лаборатория, кабинет по топография, рентген с командно помещение, лекарски кабинети и други обслужващи помещения. С изграждането му ще се преодолее изолираността на лъчетерапевтичното отделение от останалите стационарни звена на болницата. Строителството на допълнително крило за стационар ще бъде стъпка към интегрирането на двете отдалечени бази на лечебното заведение на "едно място“, което към момента затруднява пациентите при провеждане на тяхното лечение.Проектът за линейния ускорител на Министерството на здравеопазването е включен в обхвата на Компонент 2 "Модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“ за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Новият линеен ускорител ще е напълно съвместим с наличния, високотехнологичен, с функция за извършване на радиохирургия, като прецизността и крайният резултат е сравним с резултата от хирургична интервенция.За изпълнение на проекта за изграждане на бункер е издадено Разрешително за строеж от 30.9.2025 г., а строителната площадка е открита през месец декември 2025 г., с което са стартирали строително-монтажните работи.Финансовите параметри на проекта бяха изяснени от директора на дирекция "Финанси и бюджет“ Кирил Симеонов. Стойността на проекта е 7 882 858 евро, от които 64 423 евро е собственото финансиране от страна на болницата – за проектиране, строителен и авторски надзор. Безвъзмездното предоставяне от Министерството на здравеопазването на линеен ускорител, осигурен със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, е на стойност 3 005 783 евро.Финансирането от страна на Община Варна е за строително-монтажни работи в размер на 4 812 652 евро, в т.ч. от бюджета на Община Варна - 613 550 евро и дългово финансиране (заем от "Фонд ФЛАГ“ ЕАД/ заем от "Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент "Фонд за градско развитие за Северна България“ и "Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента/заем от друга финансова или кредитна институция) – в максимален размер до 4 199 102 евро.Симеонов изясни параметрите на дълговото финансиране и увери, че Община Варна поддържа стабилно и устойчиво финансово състояние с нарастващи темпове на собствените приходи, което дава възможности общината да поема и обслужва дълг. Повишените дългосрочен и краткосрочен кредитен рейтинг на Община Варна и стабилната перспектива отразява очакването за устойчиво финансово развитие, отбеляза още Кирил Симеонов. Решението за поемането на дългосрочен дълг ще бъде взето от Общинския съвет.