Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри отпускането на до 205 хил. евро за изпълнението на проект за нов противопожарен участък в к.к. "Златни пясъци“. Средствата ще бъдат инвестирани в изграждането на участък към Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, който ще бъде разположен на територията на Пето полицейско управление в курортния комплекс. На това място съществува необходимата инфраструктура за осигуряване на 24-часово дежурство на екип пожарникари, става ясно от предложението на кмета за отпускане на финансовите средства.Новоизграденият участък ще обслужва територията на курортните комплекси "Златни пясъци“, "Св. Св. Константин и Елена“ и "Чайка“, както и кв. "Виница“ и прилежащите вилни зони. Предвижда се той да функционира целогодишно и да осигурява по-бърза реакция при възникване на инциденти.Необходимостта от нов противопожарен обект е продиктувана от сериозното разрастване на северните територии на Варна през последните десетилетия. Успоредно с това се отчита и постоянен ръст на туристите през летните сезони. В момента за обезпечаване на пожарната безопасност през активния летен период се командироват екипи от различни части на страната. За тази дейност Община Варна осигурява около 30 хил. евро годишно за тримесечен период.Вече има заповед на министъра на вътрешните работи от февруари 2026 г. щатът на РД ПБЗН – Варна да бъде увеличен със 17 бройки, които са предвидени за новия участък в к.к. "Златни пясъци“. След реализиране на строително-ремонтните дейности обектът ще бъде предоставен за ползване на Министерството на вътрешните работи.