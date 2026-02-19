"С цел облекчаване на трафика и недостига на паркоместа в района на ул. "Моряшка“ ще бъде изграден паркинг с тревна фуга в края на улицата с общо 65 нови паркоместа.". Това съобщи кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов.По думите му продължава обновяването на тротоарните настилки около детските градини в района. Пред ДГ "Терешкова“, на ул. "Кирил Пейчинович“ (в участъка от ул. "Моряшка“ до ул. "Цар Иван Александър“), ще бъде изграден нов тротоар от павета."Във връзка с постъпили сигнали и жалби, както и на база наши наблюдения, ще изградим пешеходна пътека за преминаване покрай строителния обект между ул. "Св. св. Кирил и Методий“ и ул. "Моряшка“. Аналогична пътека ще бъде изградена и в ж.к. "Дружба“, до офиса на "Еконт“.Предвидено е също изграждането на по-обемни дъждоприемни шахти на две локации – до пасарелката и на кръстовището на ул. "Перник“ и ул. "Народни будители“, с цел по-ефективно отвеждане на събирателните води в дъждовната канализация.Планираните дейности ще бъдат изпълнени до 30 март.Закупени са също 498 нови LED осветителни тела, като поетапно ще бъдат подменени всички стари лампи с енергийно ефективни LED такива.За финансиране от бюджета на общината за 2026 г. сме внесли предложения за изготвяне на проекти за ремонт и реконструкция на следните улици: "Марагидик“ в кв. "Аспарухово“, "Боровец“ и "Галатея“ в кв. "Галата“, "Св. св. Кирил и Методий“, "Места“ и "Дедеагач“ в кв. "Аспарухово“.Предложенията включват подмяна на пътните настилки, изграждане на нови тротоари и бордюри, изграждане на дъждовна канализация, както и подмяна на ВиК мрежата и уличното осветление.