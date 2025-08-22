С пълна пара тече изграждането на външни асансьори на средношколското общежитие "Михаил Колони" във Варна. Направен е изкоп до сградата, а прозорците са избити, за да бъдат превърнати във врати.Припомняме, че в края на май месец започна изпълнението на проекта "Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на средношколско общежитие "Михаил Колони“.Дейностите са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът трябва да бъде завършен и отчетен в срок не по-късно от 31 май 2026 г. Общата му стойност е 8,7 млн. лв., от които 6 млн. лв. безвъзмездно финансиране на инвестицията.Строително-ремонтните дейности ще се осъществят на два етапа - последователно на Блок А и Блок Б на общежитието. Предвижда се въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда към всеки от блоковете. Реализирането на проекта ще доведе до трайно подобряване на материалната база, обновяване на цялостния облик на сградите, като във всяка стая ще се обособят санитарни възли, а на всеки етаж с помещения за настаняване ще бъдат осигурени кухня, дневна, занималня/читалня, перално помещение. В Блок "А“ ще се обособят фитнес зала, концертен салон и административен кабинет.Основната задача на проекта е осигуряване на съвременни условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, което да допринесе за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и да подобри резултатите на младите хора, настанени там.Средношколско общежитие "Михаил Колони“ във Варна е основано през 1959 г. В него се настаняват за живеене ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Капацитетът му е 280 ученици, като в момента са настанени по 3 души в стая, в противоречие с нормативната уредба. През годините, освен частичен ремонт на покривите и дограма, съществени подобрения не са извършвани.