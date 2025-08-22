ЗАРЕЖДАНЕ...
Изграждат външни асансьори на тази важна сграда във Варна
© Varna24.bg
Припомняме, че в края на май месец започна изпълнението на проекта "Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на средношколско общежитие "Михаил Колони“.
Дейностите са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът трябва да бъде завършен и отчетен в срок не по-късно от 31 май 2026 г. Общата му стойност е 8,7 млн. лв., от които 6 млн. лв. безвъзмездно финансиране на инвестицията.
Строително-ремонтните дейности ще се осъществят на два етапа - последователно на Блок А и Блок Б на общежитието. Предвижда се въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда към всеки от блоковете. Реализирането на проекта ще доведе до трайно подобряване на материалната база, обновяване на цялостния облик на сградите, като във всяка стая ще се обособят санитарни възли, а на всеки етаж с помещения за настаняване ще бъдат осигурени кухня, дневна, занималня/читалня, перално помещение. В Блок "А“ ще се обособят фитнес зала, концертен салон и административен кабинет.
Основната задача на проекта е осигуряване на съвременни условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, което да допринесе за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и да подобри резултатите на младите хора, настанени там.
Средношколско общежитие "Михаил Колони“ във Варна е основано през 1959 г. В него се настаняват за живеене ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Капацитетът му е 280 ученици, като в момента са настанени по 3 души в стая, в противоречие с нормативната уредба. През годините, освен частичен ремонт на покривите и дограма, съществени подобрения не са извършвани.
Още от категорията
/
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
21.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.