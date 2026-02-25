Вчера в 17:46 часа във Втора РСПБЗН-Варна към Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е получен сигнал за жена, която се е изгубила в горски масив в землището на селищно образувание "Боровец Север".За провеждане на операция по издирване и спасяване незабавно е изпратен един пожарен автомобил с екип от четирима служители.В 17:52 часа започва издирвателната дейност. За около 40 мин., чрез подаване на звукови и светлинни сигнали жената е открита. С оглед метеорологичните условия-обилни валежи съчетани с ниски температури, жената е била в състояние на опасност от измръзване. С помощта на служителите от дежурната смяна, тя е изведена до автомобилите на пожарната и полицията.