Изгубена и премръзнала жена бе спасена в гора край Варна
За провеждане на операция по издирване и спасяване незабавно е изпратен един пожарен автомобил с екип от четирима служители.
В 17:52 часа започва издирвателната дейност. За около 40 мин., чрез подаване на звукови и светлинни сигнали жената е открита. С оглед метеорологичните условия-обилни валежи съчетани с ниски температури, жената е била в състояние на опасност от измръзване. С помощта на служителите от дежурната смяна, тя е изведена до автомобилите на пожарната и полицията.
