Телекомуникационни кабели, от шахта на мобилен оператор, са били срязани и приготвени за изнасяне.

Благодарение на бързата реакция на служители на Трето РУ, на място са задържани извършителите – на непълнолетен младеж и варненци на 23 и 35 години, тримата известни на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство и нарушителите са задържани за срок до 24 часа.