27- годишна жителка на Исперих, известна на МВР, е задържана вчера, в ареста на Трето РУ.

Жената е посегнала на различни стоки, от магазин за дрехи. Светкавичните действия на полицията довели до залавяне на крадлата, след като бил подаден сигнал от търговския обект за изчезналите стоки.

Служителите на реда са образували бързо производство срещу извършителката.