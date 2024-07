Изложба "Херметично" с вернисаж утре във Варна

© "Херметично" - изложба живопис на Светослава Георгиева, ще бъде експонирана в Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна от 3 юли до 22 юли 2024 г. Произведенията са създадени основно през последната година в смесена техника - акрил, масло, текстури и релефни пасти, колаж с ръчни хартии, енкаустика, с включване на метал, дърво и смоли върху платна.



"Херметично" е заглавие, което избрах заради връзката със седемте херметични принципа - споделя авторката. - Те са заложени в древното учение и представляват единна хармонична система, която обяснява живота, вселената и изкуството на промяна. Светът, възприет като ментален, каквото Горе, това и Долу, каквото Долу, това и Горе, всичко се движи и има своята противоположност, има приливи и отливи, ритъм, и всяко следствие си има причина, а всяка причина си има следствие. Нишката, свързваща Човека и всичко около него, това, което е земята, водата, небето, слънцето, създаденото от нас, духа. В този цикъл творби абстрактния пейзаж е опит за визуално изследване на отношението живо - неживо, природно - изкуствено създадено. Формата, цветът, линията, светлината, асоциацията и чувството, което пораждат - това са вечно задавани въпроси с различни отговори, на които всеки артист дава своя собствен. Човекът се появява само в една от новите, непредставяни досега творби от цикъла, където телата са ритъмът на краткото пребиване в материята, в което човека е поставен. Тъгата на съвремието и неизменните наши мисли, все по херметични: светът е ментален, двойнствен, вибрира, всичко се движи, но е свързано по един неоспорим и очевиден начин, ето това е основата на тази моя изложба. Чуждите тела, които се появяват, са препратка към случайността, независещите от нас неща, а фонът "гора" или "вода" е метафора на живота, която оставя по нас “драскотини", които говорят за това, че имаме лична история, която си струва да ценим, а не да крием. Стъклоподобни ефекти създават илюзия за вода и движение, за нещо, което е красива преграда между заобикалящата среда и зрителя."



Светослава Георгиева завършва магистратура със специалност “Живопис" в Glasgow School of Art, Шотландия, Великобритания, и е бакалавър със специалност "Реставрация и консервация" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", където понастоящем е докторант в катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини". Като визуален артист има седем самостоятелни изяви и много участия в колективни изложби - в Reid Gallery (Glasgow, Scotland), Royal Scottish Academy of Art and Architecture (Edinburgh, UK), Campagna dei Cadduti (Trento, Italy), Галерия “Лабиринт" (Пловдив), Галерия “Ларго" (Варна), Галерия “ЖарАрт" (Варна), Изложбени зали “Рафаел Михайлов" (Велико Търново), Художествена галерия “Проф. Илия Петров" (Разград), Художествена галерия Стара Загора, Галерия “Савчеви" (Оряхово), Художествена галерия “Христо Цокев", Габрово, Градска художествена галерия - Варна, галерия “Орловска", Габрово и др.



Куратор е на изложби и ръководи културни проекти и обучения в управляваната от нея фондация Under One Roof.



Откриването на изложбата е на 3 юли от 18:00 ч., тя ще бъде експонирана във Варненската галерия до 22 юли 2024 г.



Градска художествена галерия “Борис Георгиев" – Варна Варна, ул. “Л. Каравелов" 1. Работно време: вторник - неделя 10:00 - 18:00, почивен ден - понеделник.