© виж галерията "ФотоФабрика“ в партньорство с Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна, представя изложбата "Природата като убежище“, съобщиха от пресслужбата на галерията. Фотографиите ще бъдат експонирани на оградата на Галерията, която в пандемичните условия започна да играе роля на изложбена зала. Началото ще бъде на 15 юни, без официалности, както и предполага самата локация.



Представянето на изложбата във Варна е част от проекта "Фотофиксаж“, осъществяван с подкрепата на Национален фонд "Култура".



За своя проект организаторите от "ФотоФабрика“ споделят: "Навън" е мястото, където все повече искаме да бъдем. Защото природата е причината да търсим и намираме баланса в себе си. В последните месеци, когато пътят навън минава първо през обратен завой навътре в ума ни, "ФотоФабрика“ събира за своята ежегодна външна изложба фотографите Димитър Караниколов, Владо Донков и Веселин Атанасов – автори, чийто фокус е именно природата като първоизточник на енергия и сила.“



Авторите в изложбата:



Димитър Караниколов е архитект и любител фотограф. Прави архитектурни визуализации, покрай които започва да се занимава с фотография. В последните години пътува на специализирани фотографски експедиции по света и "лети" с дрона си над различни места и хора, които изглеждат още по-автентично от високо. Негови кадри са публикувани от National Geographic, Lonely Planet, Fubiz и Designboom. През 2019 г. печели International Photography Awards в категория Travel Photography. През 2020 г. става въздушен фотограф на годината на Aerial Photo Awards в категория Fine Arts.



Владо Донков е фотограф, който снима навън. Но не просто извън града, в природата, а и извън познатата граница на цивилизацията, като е посветил десетилетия от работата си на снимки в студени и слабонаселени полярни райони. Дългите му самостоятелни експедиции в Арктика, без да види жив човек с месеци, го карат да обикне хората повече и така започва да преподава фотография на ученици от пет континента. Живял е и е работил в Норвегия, Великобритания, Малта, САЩ. Избран е за член на Кралското географско дружество в Лондон и периодично изнася лекции, курсове и презентации в различни части на света. Води ветроходни и пешеходни експедиции с малки групи. Снима за организации и клиенти като Outdoor Photography, National Geographic, Hasselblad, Volvo, The Telegraph.



Веселин Атанасов е IT специалист, който обожава да пътува и да снима. Започва да се занимава с фотография през 2014 г. след период на вълнуващи пътувания в Азия и Южна Америка. Веселин е самоук фотограф с изключителен личен стил. През 2018 г. става Open Photographer of the Year на Sony World Photography Awards.



Изложбата може да се види от 15 до 30 юни 2021 г. на оградата на ГХГ - Варна на ул. "Любен Каравелов“ 1.