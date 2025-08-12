От 16-ти до 31 август 2025г, в зала "Север" на ет.2 на Археологически музей/РИМ Варна/ в гр.Варна, Модел клуб-Варна ще проведе своята 15-та годишна изложба.Ще бъдат показани модели-макети на самолети, танкове, автомобили, кораби, къщи, сгради, фигури и др, .изработени от различни материали – пластмаса, дърво, картон, други.Поканени са моделисти от града и страната, както и чужденци. Извън основната експозиция от макети, сме поканили да участват и гостуват и колеги, изработващи архитектурни макети от естествени материали, както и сложни 3D-пъзели и др.Конкурсната част на изложбата, ще бъде на 30-ти и 31 август, като най-добрите модели в съответните категории, ще бъдат наградени с грамоти и медали. В останалите дни от периода, експозицията отново остава само като изложба и ще продължи до 31 август, включително. Откриването е на 17-ти , около 15.00ч., а награждаването на победителите е на 31 авгст, около 14.30-15.00ч. Работното време на залата е всеки ден от 10.00ч до 16.45ч . Поканени са, всички съграждани и гости на града, да посетят изложбата! Входа за изложбата е свободен !