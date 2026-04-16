На 18 април 2026 г. от 10:30 ч. в Музея на Възраждането ще бъде открита изложбата "Априлското въстание в българската филателия“, която се реализира с изключителната подкрепа на Варненското филателно дружество "Одесос“.

Експозицията представя богатството от оригинални марки, пощенски карти и пликове, посветени на героизма от 1876 г. Сред акцентите е първата серия български марки, посветена на Априлското въстание – "Черешовото топче“ в две стойности, ознаменувала през 1901 г. 25 години от въстанието.

През следващите години са издадени още серии марки, които по интересен начин припомнят за подвига на въстаниците и за някои от основните действащи лица: Иван Боримечката, Хвърковатата чета на Бенковски, Апостолите, Райна Княгиня, Христо Ботев. Особено внимание заслужава серията на Националната художествена академия от 1976 г., която пренася върху марки шедьоври на българското изобразително изкуство, дело на изтъкнати художници, като Дечко Узунов, Златьо Бояджиев, Светлин Русев, вдъхновени от пролетта на 1876 г. и българското революционно дело като цяло.

В изложбата са включени също оригинали и копия на първодневни пликове и пощенски карти, показващи ключови места и събития от борбите на българския народ за националното му освобождение през последната четвърт на 19. в.

Изложбата може да разгледате до 2 юни 2026 г.