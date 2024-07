Изложба-протест срещу консуматорството ще провокира във Варна

© Летният сезон в Галерия A&G Art Meeting във Варна продължава със самостоятелна изложба живопис на една млада художничка – Петра Димитрова. Все още в началото на творческия си път, Петра вече е разпознаваем автор, който изгражда собствен, провокативен стил на изразяване.



Познаваме от предишни нейни представяния интереса и към биомеханиката - как човек вкарва в своите индустриални творения елементи от живата природа и сякаш създава от нея една нова природа.



В настоящата изложба Петра Димитрова е още по-смела – чрез картините си авторката протестира срещу консуматорството в съвременното общество и деградацията на духовните ценности. Тя избира боклука като основа на сюжетите си: препълнени контейнери, от които се подават освен хранителни отпадъци, често и изхвърлени детски играчки или книги. Директното човешко присъствие липсва, за сметка на това пък в кадър са нереалистично цветни коне, прасета, гларуси, дори крокодили. Един малък апокалипсис, който ние, хората, сами си създаваме.



Вълнуват ме апокалиптични сюжети със силни контрастни цветове, провокиращи чувство за напрежение у зрителя и сякаш създаващи друга реалност – казва художничката.



Ето какво пише за изложбата Александър Габровски, който ще представи Петра Димитрова по време на откриването: "Днес боклукът ни обединява като едно колективно несъзнавано - в него се смесват вещите на всички жители на града - всички класи и субкултури, колкото тайно, толкова и публично. Образът на бунището поражда и известна меланхолия с асоциациите си с непотребността и напомнянето за упадъка на човешкото и неговия край - за класическото “memento mori" - “помни, че си смъртен". В днешния ни свят то е като че ли подменено от друга криворазбрана сентенция, а именно “живей за мига", без оглед на бъдещето, което е в ръцете на настоящето“.



Творбите на Петра Димитрова задават остри въпроси и търсят реакция, защото, по думите й – изкуството не е само за забавление или украса.



Откриване на изложбата - 10 юли, сряда, от 18:00 часа. Галерия Art Meeting е на ул. "Любен Каравелов“ 8 във Варна.



Петра Димитрова е родена през 1996 във Варна. От 2015 до 2021 учи живопис в Националната художествена академия в София, бакалавър и магистър. В момента е докторант в специалност "Методика на обучението по изобразително изкуство“. Преди това е завършила НУИ "Добри Христов“ в град Варна.



Награди, участия и изложби: 2023 – Награда на галериите (самостоятелна изложба) от името на Съюз на българските художници от Национална изложба конкурс за живопис и скулптура, Млади български художници; Обща изложба "Млади автори от НХА“ в галерия "Тунела“, Двореца в Балчик; самостоятелна изложба в галерия "Жар птица“, Варна; участие в обща изложба "Пробуждането на града“ на галерия "Ларго“, Варна. 2022 – участие в обща изложба "В Началото IV“ – Млади български художници, СБХ – Шипка 6; участие в биенале "Приятели на морето“, БХГ"Петко Задгорски“, Бургас; участие в общ проект изложба със Симон Пфайфър, "Сектор 4 Маса 33“, галерия Credo Box, Софи; участие в обща изложба на секция "Живопис“ на СБХ "Биографично. Места на преживяното, сенки от миналото, сенки от бъдещето“, СБХ – Шипка 6; самостоятелна изложба "Отражения от пазара“, живопис и монотития, галерия "Сердика“, София. 2021 – участие в обща изложба конкурс на Млади български художници, СБХ – зала "Райко Алексиев“, Софи; Награда за млад автор от "Национална изложба за изобразително изкуство Сливен“; участие във "Водна кула арт резиденция“, издание във Варна; участие в пленер "Млади български художници 2021, Велико Търново“; Награда за млад автор "Национално триенале "Мостове“, гр. Габрово; участие в младежка изложба Go Ahead, Велико Търново. 2020 – участие в изложба "Живопис“ в ГХГ – Пещера. 2019 – Първо място в Националния конкурс за млади автори Expat Global Art; участие в международния младежки фестивал Via Pontica, Балчик – пленер и изложба. 2018 – Изложба живопис, Арт салон на Радио Варна; участие в пленер, Грошвиц, Германия. 2017 – Блиц изложба Points of hesitation, галерия "Гешов“, София. 2016 – участие в пленер "В духа на Майстора“, с. Шишковци. 2015 – дипломна изложба ГХГ "Борис Георгиев“, Варна; участие в обща изложба на галерия underground "Художниците на града“, София.