Сборната годишна бижутерска изложба "НЕОБИКНОВЕНА ГРАДИНА/ UNUSUAL GARDEN“ ще зарадва ценителите в Арт галерия Le Papillon във Варна. Тя ще бъде открита на 10.02.2026 и ще остане до 11.03.2026 в изложбеното пространство на ул. "Драгоман“ 12.Вече 16 години Годишната бижутерска сборна изложба на Арт галерия Le Papillon се определя като обичана, очаквана и желана традиция за много зрители и почитатели на съвременния дизайн и на уникалните произведения на изящното приложно изкуство. Едновременно с това тя вдъхновява и вълнува творците, предизвиквайки спонтанността и въображението им, преплитайки ги с желанието да се следва пулса на настоящето време и зададената тема. А целта е постигане на поетата отговорност и мисия на настоящата изложба - да култивира вкус, естетически усет и интерес у зрителите към бижутата, като изящна, малка, уникална форма на скулптурата.И в това 16-то издание традиционно се следва първоначалната концепция на проекта за ежегоден обзор на последните идеи и реализации на творците, работещи в жанра на това така обичано изящно приложно изкуство. Надграждането всяка година се изразява не само с предизвикателството на темите, но и предоставянето на сцена за изява на широк обхват творци и тяхното развитие в дизайна и ювелирния изказ. Удоволствие е да бъде провокирано създаването на нови колекции, да се даде поле за представяне както на утвърдени любими дизайнери, така и на автори, които гостуват за пръв път в пространството на Арт галерия Le Papillon, на студенти, които имат възможност за свой дебют в престижен форум. Доказателство за значимостта и нуждата от подобен форум, освен ежегодното участие на едни от водещите и утвърдени имена в съвременния дизайн на бижута, е и специално организирания уъркшоп в Националната Художествена Академия, инспириран от предстоящата изложба. Доц. д-р Мирена Златева, инициатор на уъркшопа е мотивирала талантливи студенти – от първокурсници до магистри, които да направят своеобразен дебют, представяйки създадените по темата на експозицията бижута. Изключително важно е стимулирането на въображението и усърдието в млади автори, за да има нови поколения последователи в ювелирността и дизайна.В това издание на годишната изложба вдъхновението е от природата в нейното най-поетично и загадъчно пресъздаване, с темата: "НЕОБИКНОВЕНА ГРАДИНА“/ "UNUSUAL GARDEN“. Идеята е да бъде създаден колективен образ на един внушителен и едновременно с това личен парк, градина или природен оазис. Това е своеобразна покана към авторите да представят собствените си преживявания, спомени и мечти за природата през призмата на бижуто."НЕОБИКНОВЕНА ГРАДИНА“ е повод всеки от творците да преосмисли връзката си с органичния свят и да я изрази чрез своя уникален изказ, а пространството на галерията да бъде превърнато в една обща симбиоза и екосистема от бижута. Целта е не просто да се изобрази природата, а да се създаде чрез личните техники, материали и вижданияи похвати на всеки дизайнер. Как изглежда личната "НЕОБИКНОВЕНА ГРАДИНА“? Дали е ботанична фантазия от екзотични форми, тих ъгъл на спомен, дива и неукротима прерия, или стерилен и футуристичен рай за редки видове? С нетърпение ще научим това от новите колекции и индивидуалната интерпретация по темата на всеки участник:Флора: От микроскопични мъхове до екстравагантни орхидеи, от детски спомен за ливада до символни измислици.Фауна: Крилати и земни създания – пеперуди, бръмбари, птици, гризачи – претворени в носима пластика.Елементите на градината: Павилиони, лавички, огради, изкусителни плодове, замърсени води или кристални извори.Сетивност: Допирът на кора, ароматът на цвят, шепотът на листа, усещането за влажна пръст или слънчева светлина, филтрирана през клони.С нетърпение очакваме както срещата с новите произведения на любими дизайнери, така и идеите на нови автори, представяни за първи път в пространството на Le Papillon Art Gallery. А разнообразието от материали, както обикновено е впечатляващо: благородни метали – сребро и злато; скъпоценни и полу-скъпоценни камъни; перли; естествени материали от природата, като дърво, кожа, рог, месинг, високотемпературен порцелан; текстил; тъкана мед, както и всички други съвременни материали.Участниците в 15-тото издание: Ангелина Цветкова, Анна Медарска, Антоанета Рамджулска, Антоанета Щерева, Антонина Николова, Богдана Топрева, Борислав Кръстев, Боряна Данкова, Ванина Ненова, Ваня Колева, Вараздат Айрапетян - Вари, Васил Василев, Велислава Божилова, Виктор Павлов, Владимир Ванков, Владимир Радоев, Галeна Стефанова, Георги Арбов, Гергана Бешева, Грагат Айрапетян – Грант, Даниил Данаилов, Даниела Андреевска, Даниела Радоева, Дара Борисова, Деница Грозданова, проф. Димитър Делчев, Евгения Георгиева, Евгения Иванова, Евгения Илкова, Евгения Цанкова, Зора Романска Иво Борисов, Ирена Ганчева, Йосиф Йосифидис – Iosif, Калина Филчева, Калина Чанкова, Камена Сиракова, Карина Амбарцумян, Катя Чолакова, Леа Добринович, Лена Старибратова, гл. асистент д-р Мирена Златева, Магдалена Жаблянова, Николай Сърдъмов, Петя Танева, Преслава Маринова, Рая – Радка Генова, Симеон Лазаров, Симеон Шомов, Снежана Нейкова, Соня Кунева, Станислава Станчева, Стефан Петков, Стефания Мангърова, Явор Кондов, Яна Димитрова и с почетното участие на Иван Георгиев (1957–2012) и Иван Енчев – Ивенчев (1964–2026)Изложбата "НЕОБИКНОВЕНА ГРАДИНА“/ "UNUSUAL GARDEN“, може да бъде видяна от 10-ти февруари до 11-ти март 2026 г. в изложбения салон на галерия "Папийон“ на ул. Драгоман № 12, Варна /до Куклен театър/, а също част от произведенията могат да бъде разгледани на сайта artpapillon.com или fb: Le Papillon Art Gallery, където регулярно се публикуват демонстрации върху модели.Откриването ѝ е на 10.02.2026 /вторник/ от 16:00 до 19:00 часа в изложбената зала на Арт галерия Папийон, която ще разцъфти с произведения - семена на красота, крилати жители, тайни прелести, скрити в тревите или цели ландшафти, събрани в миниатюра.