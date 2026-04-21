Информационни табла на три езика, лични вещи, снимки и медицинска литература припомнят живота и делото на проф. д-р Параскев Стоянов в Музея по история на медицината във Варна. Патронът на Медицински университет - Варна е един от най-емблематичните лекари в историята на медицината у нас и е сред водещите фигури в развитието на българската хирургия и медицинската историография през първата половина на XX век.

Над 120 ученици от Варненски училища бяха сред първите посетители на изложбата, която отвори врати днес в залите на музея.

Проф. Стоянов извършва първата лапаротомия на инкарцерирана умбиликална херния. През медицинската си кариера извършва хиляди операции и рядко има ден, в който да не оперира, а в някои дни извършва дори до 7 хирургически интервенции.

Професионалната съдба го довежда във Варна, където като лекар, организатор и общественик оставя неизлечима следа и до днес. На 01.04.1905 г. д-р Параскев Стоянов е назначен за старши лекар в хирургичното отделение на Варненската първостепенна болница, тогава "Мариинска болница“ (сегашната МБАЛ "Св. Анна“). Само дни след това д-р Марин Русев (1864 – 1935), директор на "Обществено здравеопазване“ в града, му предлага поста "управител-лекар“. Д-р П. Стоянов приема при три условия: "персонал, какъвто аз поискам, пари за апарати и инструменти и морски санаториум“.

С това той започва една небивала реорганизация в лечебното заведение – изгражда се централно парно отопление, инсталира се рентгенов апарат със статично електрическо захранване, уреждат се физиотерапевтичен кабинет и техническа работилница за ремонт на инвентара, закупени са нови хирургични инструменти и се подменя сестринският състав.

По идея на д-р Параскев Стоянов е създадена богата медицинска библиотека.

Самият той провежда редица сложни операции, като интервенира дори засегнато сърце и само за няколко години се превръща в най-известния в страната хирург. Така в своя "Варненски период“ младият д-р Параскев Стоянов се подготвя професионално и административно за своя бъдещ "академичен период“ в София.

Една от най-големите заслуги на д-р Параскев Стоянов към българското здравеопазване е създаването на Детски морски санаториум за костно-ставна туберкулоза, който е единствен по това време на Балканския полуостров. Началото е сложено с две бараки в местността "Карантина“ (Варна), а на 28.06.1905 г. Върховният медицински съвет на страната утвърждава правилника на санаториума, изготвен от д-р Параскев Стоянов.

Вълнуват го темите от възрожденската и националноосвободителната епоха.

Името на д-р Параскев Стоянов е свързано с емблематична за гр. Варна сграда – прочутият "Аквариум“, разположен в Морската градина на града. Решение за неговото изграждане е взето през 1906 г., когато Фердинанд, тогава още с княжеска титла, се обръща към директора на Зоологическия парк в Неапол за съдействие, а д-р Параскев Стоянов влиза в кореспонденция с губернатора на Осака (Япония), който му изпраща планове, чертежи и снимки на аквариума в града. Основният камък на сградата е положен през октомври 1906 г., а проектът е изготвен от известния варненски архитект Дабко Дабков (1875 – 1945).

Малко известен факт от дейността на д-р Параскев Стоянов е неговото предложение за изграждане на сметоизгаряща инсталация във Варна.

През 1908 г. е отпечатана неговата брошура "Изгарянето на сметта като източник на електричество, двигателна сила, топливо и прочие“. Интересно е да се отбележи, че проф. П. Стоянов е полиглот, което проличава от публикациите му в чужбина и запазената кореспонденция. Като полиглот, проф. Стоянов владее френски, румънски, немски и английски, а ползва латински, гръцки, италиански и руски.

Проф. д-р Параскев Стоянов е и член на Варненското археологическо дружество, като през 1906 г. е бил заместник- председател, а през следващите години е член на Техническата комисия на дружеството.

Големи са и заслугите на Параскев Стоянов към туризма и алпинизма в България.

Между Параскев Стоянов и Елеонора Българска възниква конфликт около 1910 г. във връзка с управлението и развитието на медицинските институции във Варна, включително дейността на детския морски санаториум.

В резултат на този конфликт той напуска държавната санитарна служба и работата си във Варненската болница. Това води до промяна в професионалния му път – известно време работи като училищен лекар и учител във Варненската мъжка гимназия, а по-късно се включва като военен лекар по време на Балканските войни и Първата световна война.

Проучва историята на Варна и Варненско, като оставя ценни бележки за миналото на града – за Аладжа манастир, Побити камъни, за братята археолози Шкорпил и др.

На 14.11.1940 г. смъртта прекъсва живота и многостранната дейност на проф. Параскев Стоянов. Остават спомените за извършеното от него в медицината, историята и общественото дело.

Изложбата, посветена на проф. д-р Параскев Стоянов в Музея по история на медицината ще остане до края на годината. Освен на български език, в информационните табла чрез QR кодове посетителите могат да прочетат и на руски и английски език историята на забележителния лекар, учен и общественик.

Ели Маринова