Изложбата "Бог се усмихва в твоето лице" ще бъде открита днес във Варна
Вечерта ще започне с кратка беседа "Кой си ти?", последвана от концерт с медитативна музика, изпълнявана с индианска флейта. "В началото човек търси истината за това кой е извън себе си. Човек търси Бога на небето. Но с времето, чрез молитва, медитация и творчество, човек може да се обърне навътре – към сърцето си, към душата си. Там се крие истината на Бог“, казва художникът.
На следващия ден от 19:00 ч. в Концертно Студио на медията ще се състои бутиков концерт под надслов "САМО ЗА ТЕБ“ на МЕРИ БОЙС БЕНД. За концерта са нужни билети: https://www.eventim.bg/
