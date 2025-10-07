Тази година Варна отбелязва 165 години от рождението, 130 години от установяването му в града и 80 години от кончината на Антонин (Антон) Ян Новак. Той е създателят на зелената корона на Варна – нейната приморска градина. Антон Новак е член на многобройното семейство чешки интелектуалци и предприемачи, оставили трайни и ярки следи във всички аспекти на културния, обществения и стопанския живот на младата българска държава, непосредствено след нейното възстановяване в края на XIX в. Поради тази причина тройният юбилей на Антон Новак ще бъде отбелязан с представянето на документалната фотоизложба "Българските чехи“.Изложбата е съвместен проект на Българската телеграфна агенция (БТА) и Държавна агенция "Архиви“. Тя съдържа 26 фотопана, всяко от които показва – чрез снимки и документи – портрет на някои от най-известните "български чехи“. Част от тях са добре познати сред българското общество – първият министър на просвещението, историкът Константин Иречек; основателят на първото Рисувателно училище (бъдещата Художествена академия) Иван Мърквичка; композиторът Иван Цибулка; пивоварят Франц Милде. За мнозина от представените в изложбата личности популярността им не съответства на значимостта на техния принос – имената им са известни само на малък брой специалисти, а ролята им в развитието на страната е огромна. Братята Прошек – предприемачи, строители, инженери – проектират Орлов мост и Лъвов мост, Софийската централна гара, Варненското пристанище. Началото на българската археология и музейно дело е положено от други двама братя – Карел и Херман Шкорпил. Антон Шоурек е човекът, дал началото на обучението по математика и физика, а неговата съпруга Франтишка Сенлерова-Шоурекова е педагог и основател на първата Областна девическа гимназия в Пловдив през 1881 г. Сред знаковите личности в изложбата са още: академик Иван Буреш – основоположник на българската ентомология и естествознание; майсторът на баталната живопис Ярослав Вешин; агрономът и ботаник Вацлав Стрибърни, пионер на съвременното овощарство и пчеларство; неговият син Лудвиг Вацлав Стрибърни – военен лекар и автор на учебници по медицина; Йозеф Питер – основател на българската печатна графика; Йозеф Шмаха – най-успешният директор на Народния театър след Освобождението, и много други.За подготвянето на изложбата са използвани архивни материали и репродукции, съхранявани в Централния държавен архив и неговите регионални офиси в София, Пловдив, Варна, Сливен, Шумен и Благоевград, в Научния архив на Българската академия на науките (БАН), Националната художествена галерия и частни колекции. Автор на изложбата е Иво Хаджимишев.Изложбата "Българските чехи“ е представена за първи път през 2016 година в Прага, Чехия, по време на Дванадесетата световна среща на българските медии. През януари 2017 г. тя гостува в Народната библиотека в Прага, а в последствие е показвана и в няколко български града, сред които София, Пловдив и Монтана.Във Варна изложбата ще бъде експонирана в зала "Север“ на втория етаж в сградата на Археологическия музей. Нейното откриване ще е на 10 октомври (петък) от 18:00 ч.Тя ще остане в града до 10 ноември.