Изложбата "Литературата не е музей" ще гостува във Варна
Изложбата, която привлече вниманието на публиката в София и Добрич, сега продължава пътя си към Варна. Дом-паметник "Йордан Йовков“ – Добрич и Регионална библиотека "Пенчо Славейков“ – Варна са сред партньорите на инициативата, която цели да насърчи разговора за литературата като актуална част от образованието и съвременното общество.
Малко над 1200 души "се срещнаха“ с изложбата, откакто тя "пребивава“ в музейното пространство на Дом-паметник "Йордан Йовков“, където може да бъде видяна до края на месец октомври. Посетители от различни възрасти се включват активно в дебата за необходимостта от промяна на учебното съдържание по литература в училище, като споделят своето мнение по темата в специална книга, подготвена от домакините.
Изложбата включва 11 пана със съвременни български автори – сред тях Теодора Димова, Георги Господинов, Амелия Личева, Деан Енев, Здравка Евтимова и други. Всеки от тях споделя откъс от свое произведение и размисъл по темата "Литературата не е музей, защото…“. Така се подчертава, че литературата не е застинала в миналото, а се развива и е необходима за младите хора днес.
Експозицията е част от по-широката кампания "Литературата не е музей“, която стартира с интерактивна инсталация под формата на отворена книга пред Университетската библиотека "Св. Климент Охридски“ в София. Чрез QR код върху инсталацията всеки посетител можеше да предложи произведение, което според него заслужава място в учебната програма. Кампанията цели да даде глас на ученици, преподаватели, родители и читатели, за да се насърчи обновяването на учебното съдържание и любовта към четенето. Автор на инсталацията е Емилиян Попов, а дизайнът е на Анна Комитска.
Проектът е реализиран с подкрепата на ексклузивния партньор Queen's, който припозна инициативата като своя дългосрочна кауза за по-качествено и ангажиращо образование в България.
С откриването на изложбата във Варна публиката ще има възможност да стане част от разговора за литературата днес и за това как тя може и трябва да бъде възприета като вдъхновяваща и необходима за съвременния живот.
