Изложбата "Септември" ще очарова Варна
"Септември“ е общата отправна точка за време и пространство за творбите в настоящата експозиция. "Септември“ е отношение към преходно преживяване, към запечатания момент на отражение, вълна, полет и неподправено желание да се улови "неуловимото“, да се запази магията на конкретни мигове. "Септември“ е пулсът на лятото, чиято красота и безбрежност продължава да тупти като ехо в картините на Мариана, избрала светлия празник денят на Рождество на Пресвета Богородица за начало на тази изложба.
Утвърден автор, добре познат и в артистичните среди, и сред колекционери и почитатели на съвременното българско изкуство, Мариана Маринова е своеобразен живописен изследовател на трептящите отражения. Творбите й са спокойни, честни, медитативни - като огледало отразяващо чувства и емоции, а задържим ли погледа си достатъчно дълго върху него, губим представа за реалността. Живописта на Мариана е без контури и ясни определени линейни форми. Тя наблюдава, попива емоционалното впечатление на природата и пресъздава обобщена истина чрез пулсациите на трептящи цветни петна. Всяко нейно петно има свой характер, посока, силует, но сборът от общото създава живописен портрет на природата, където ритъмът от цветни пулсации са структурирани в композиции, а хората са като спомен от присъствие. Не можем да определим живописта й като импресионистична по класическите признаци на това основополагащо течение в модерното изкуство, но играта със светлина и противоположни, понякога, допълващи се тонове създават усещане за танц и движение, и предават особена поетична тоналност на платната. Разпознаваемият й маниер на полагане и игра с цветовете създават допълнителен оптичен ефект за очарователни трептящи отражения и живот на нейните творби. Мариана се учи от големите освободители на цветовете – постимпресионисти, фовисти. Следва уроците на любимите учители - Иван Кирков и Андрей Даниел.
Петър Змийчаров определя картините на Мариана като “акустични портрети" на светлината, в които тя търси светлинните и пластични еквиваленти на музиката в дълбочина, ритъм и цвят. И много често именно в цвят, който започва пред очите ни да пулсира в натрапчив ритъм. Показва изкуството като умението да задава въпроси. Тя не дава отговори, но доказва, че патоса от абстрахиращото усилие на Кандински има и днес своите актуални проекции."
Мариана обича да пътува, както споделя самата тя: “да посещавам нови места, откъдето да черпя вдъхновение. Опитвам се да пресъздам светлината и чрез нея да градя формата в моите картини. Светлината, отраженията , музиката и танца са основните предизвикателства в моето творчество, инспирирани от конкретното място. Обичам да правя полиптихи, които могат да бъдат продължавани във всички посоки и фигурите преминават от едното платно в следващото, като във всеки един момент се запазва цялостта, но и всяко парче стои самостоятелно със собствен център. В суматохата на ежедневието съм уловила и фиксирала кратки мигове, одухотворени от светлината и цвета, моментни състояния, лесни за подминаване заради нашите грижи и забързаност. Предлагам ги на публиката в спокойствието на изложбената зала, освободени от шума и бита, като поредица от репортажи за събития, които се случват край нас, без да ги забележим. Всяка моя изложба за мен е празник. Така споделям всичко, което ме е развълнувало.“
Експозицията е на разположение на ценителите от 8-и септември до 9-и октомври 2025 г. в новото изложбено пространство на галерията във Варна, ул. "Драгоман" 12 – LE PETIT PAPILLON, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.
Заповядайте на откриване на изложбата на 08.09.2025 /понеделник/ от 18.00 ч. в изложбения салон на Le Petit Papillon Art Gallery, за да споделим с авторката магията на съзерцанието, да видим цветната тишина, претворена в живописните платна от експозицията "Септември“!
