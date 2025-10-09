Изложба "Усещане за жена" на Фериде Демирова бе открита във Варна. Може да бъде разгледана всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна, на ул. "Преслав“ 26.Художничката е родена в Суворово и именно там открива любовта към изобразителното изкуство. С благодарност пази в сърцето си всяка среща и всеки урок по рисуване в ателието на първия свой учител — местния художник Димитър Стоянов. Именно той открива пред нея красивия и необятен свят на изкуството.След като среща любовта и заживява в Истанбул, Фериде продължава да се образова и да изучава различни техники в изобразителното изкуство. Така открива любовта към акварела, който е нейният любим начин да сподели красотата и изяществото на природата.Фериде изненадва с нежния и проникновен прочит на женските образи, които озаряват всяка една нейна изложба."Усещане за жена“ е шестата самостоятелна изложба на Фериде Демирова, която за първи път гостува в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна.Предишните ѝ самостоятелни изяви са били в родния ѝ град Суворово, в Галерия "Графити“, в Арт салона на Радио Варна, както и в Силистра. Фериде има участия и в много тематични и групови изложби в различни галерии в Истанбул.