Изложение Световно образование – Пролет 2022 предстои във Варна

© Изложение Световно образование – Пролет 2022 пристига и във Варна на 29 март и ще гостува в хотел Галерия Графит. Това е най-голямото подобно събитие от три години насам и в него ще участват над 45 образователни институции от 13 държави в Европа. Американски университети са представени чрез свои филиали в Австрия, Германия, Гърция, съобщиха за Varna24.bg организаторите от "Интеграл“.



Топ 5 на дестинациите, към които има най-голям интерес за предстоящата учебна година, е както следва: Нидерландия, Германия, Австрия, Великобритания, Италия. Що се отнася до специалностите, с най-голям дял по отношение привличането на кандидат- студенти продължава да бъде образователното направление Бизнес, икономика, финанси, следвано от Компютърни науки, Инженерни науки, Дизайн, Медии и комуникации и Хуманитарни науки.



С най-много университети – 10 на брой, участва Нидерландия, която е и номер 1 в интереса на българските кандидат-студенти в чужбина. Това е и причината, освен щандовете на отделните холандски университети, за поредна година специализираният щанд за обучение в Нидерландия да предоставя пълна информация и индивидуални консултации. На форума участие ще вземе и един от най-известните нидерландски университети – Технологичният университет в Айндховен (Eindhoven University of Technology). Той е #3 в Холандия, #34 в Европа и #99 в света според класацията QS University Ranking и в Топ 30 на компаниите за научно-развойна дейност. Не по-малък интерес привличат и реномираните университети Тилбург, Хага и Фонтис.



Крайният срок за кандидатстване в Нидерландия за програмите, които не са с лимитиран прием, е 1 май. С изключение на психология, компютърни науки и инженерство, архитектура и бизнес администрация в някои академични университети, за останалите специалности приемът за академичната 2022-2023 г. в Холандия все още e отворен.



Специална възможност за Нидерландия, която ще се предлага на форума е безплатно кандидатстване за учебната 2023-2024 г. Тя се отнася за учениците, които в момента са в 11-ти клас.



За първи път със собствен щанд присъства и известната немска служба за академичен обмен DAAD. Тя е независима институция, подкрепяна и финансирана от германското федерално правителство, която представлява 365 университета в Германия. DAAD е най-голямата организация в света, която работи в областта на международното академично сътрудничество. Тя разполага и с големи възможности за отпускане на стипендии за обучение в Германия на чуждестранни студенти, като финансирането се отнася за всички нива на висшето образование – бакалавърски програми, магистратури, докторантури и пост докторски програми. Списъкът на стипендиантите на агенцията включва много известни личности, една от които и световноизвестната канадска писателка Маргарет Атууд. Чрез DAAD посетителите на изложението Световно образование ще имат възможност да се консултират от първа ръка за всички възможности за продължаващо образование в Германия, която традиционно е в топ 5 на търсените дестинации сред българските кандидати.



Наблюдава се двойно нарастване на интереса към Италия, съобщават от "Интеграл“. Това е и една от причините за пръв път на изложението със собствен щанд да участва известният италиански икономически университет Бокони, сред чиито възпитаници е и международният финансист и бивш министър-председател на Италия Марио Монти. Форумът е особено актуален за кандидат-студентите с интерес към Бокони, тъй като крайният срок за подаване на документи за бакалавърските му програми е 14 април.



Вече са отворени за настоящата кампания и системите за кандидатстване в два от най-популярните университети в Австрия – Университетът във Виена и Икономическият университет във Виена. Очаква се от април да отворят системите и в други. Интересът на кандидатите, търсещи продължение на своето висше образование в Австрия, е насочен предимно към образователните институции в по-големите градове – Виена и Грац. Преобладаващите специалности са бизнес и икономика, управление на туризма и хотелиерство в Webster University, Икономическия университет и Университетът Модул във Виена, както и компютърни науки и инженерство в Техническия университет в Грац.



За първи път на тазгодишния пролетен форум Световно образование ще участва отдел "Образование“ към Испанското посолство, както и University of Alcalá – един от най-привлекателните за чуждестранни студенти университети в Испания. По интерес и запитвания Испания се нарежда непосредствено след Италия в желанията на кандидат-студентите.



Великобритания продължава да бъде безспорен фаворит в Европа в специалности като архитектура, сценични изкуства, медицина, икономика, природни науки, комбинирани специалности, програми с включен стаж по специалността. И през настоящата кандидатстудентска кампания университетите от Обединеното кралство запазват политиката на финансови стимули за студенти от ЕС. Пример е и един от участниците на форума – лондонският Middlesex University, в който таксата за обучение е намалена до 9500 паунда за всички години от обучението. Brunel University, University of Portsmouth са също сред институциите с такси на нивата на местните – 9250 паунда на година, докато Royal Holloway, University of London отпуска стипендия от 60% върху разликата между 9250 и таксите за международни студенти, които са в диапазона 17 – 21 000 британски паунда и зависят от програмата.



С влизането в сила на реформата в гимназиалното образование в България и настъпилите промени в образователната система се увеличават и запитванията от ученици в 10-и клас относно избор на подходящ профил във втори гимназиален етап според интересите им за бъдещо обучение и професионално развитие. Учениците и техните родители се интересуват какви са изискванията на западните университети, за да могат да направят информиран избор и да бъдат конкурентни. Изборът на профил е свързан и с подготовката по определени предмети, необходими за кандидатстване както във ВУЗ в България, така и в чужбина. За по-специфични програми като медицина, инженерни науки, биология, фармация, архитектура се изисква изучаването на профилиращи предмети като биология и химия или математика и физика. На този ранен етап е водещ по-скоро изборът на специалност, отколкото конкретната дестинация. Кандидатстващите следва да знаят, че е възможно да се появи изискване и за полагане на приравнителен изпит в някои университети.



На всички въпроси от подобен характер отговаря курсът за избор на специалност и професия "Кариерен навигатор“, който организаторите предлагат и към който има все по-нарастващ интерес.



След София на 16 март, изложение Световно образование ще се проведе и в Пловдив на 27.03., неделя (Гранд хотел Пловдив); Бургас – на 28.03., понеделник (Регионална библиотека П.К.Яворов); Варна – на 29.03., вторник (хотел Галерия Графит).



Научете повече тук - https://www.world-education.eu/events