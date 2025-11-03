Изложението "На вълната на младите" ще се проведе във Варна
"На вълната на младите“ ще представи дейността на младежките организации от Варна и региона. Участниците в изложението ще споделят опит, идеи и вдъхновение, ще се запознаят и свържат с други активни млади хора, ученически и студентски съвети. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години - членове на младежки организации, ученически или студентски съвети или просто активни млади хора, които имат желание да се включат в общността и да бъдат "част от вълната“.
Изложението "На вълната на младите“ ще се проведе на 8 ноември (събота), от 11 до 16:30 ч. в Юнашки салон (ул. "Христо Ботев“ 1). Организаторите на проявата са подготвили многобройни изненади и награди.
