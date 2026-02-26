Излязоха снимки от над 24-часовата борбата с огъня във Варна
Припомняме, че около 21:08 часа в понеделник в дежурната част на полицията във Варна е подаден сигнал за възникнал пожар в района на крайезерния път, преди Домостроителния комбинат в посока с. Казашко.
На място са реагирали веднага 5 автомобила на РДПБЗН, кола замерваща замърсеността на въздуха, екип на Трето РУ, както и полицаи от Специализираните полицейски сили.
Установили са, че гори място, в което се съхраняват стари автомобилни гуми. Площта, засегната от пламъците, е около 4 - 5 декара.
Борбата с огъня продължи над 24 часа, тъй като гумите са изработени от петрол и трудно се гасят.
Поради тази причина, за да не се разрасне пожара, в помощ на огнеборците се притекли от "Полимикс Варна“. Фирмата е лидер в производството на бетон и бетонови смеси.
