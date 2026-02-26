Сподели close
Екип на "Полимикс Варна“ ЕООД се включи и съдейства при гасене на пожар край крайезерния път. Там борбата със запалените стари гуми продължи над 24 часа. "За нас отговорността към хората и средата, в която работим, е приоритет. Когато е необходимо – действаме!“, пишат от частното дружество, което подпомогна работата по потушаването на пламъците край Домостроителния комбинат.

Припомняме, че около 21:08 часа в понеделник в дежурната част на полицията във Варна е подаден сигнал за възникнал пожар в района на крайезерния път, преди Домостроителния комбинат в посока с. Казашко.

На място са реагирали веднага 5 автомобила на РДПБЗН, кола замерваща замърсеността на въздуха, екип на Трето РУ, както и полицаи от Специализираните полицейски сили.

Установили са, че гори място, в което се съхраняват стари автомобилни гуми. Площта, засегната от пламъците, е около 4 - 5 декара.

Борбата с огъня продължи над 24 часа, тъй като гумите са изработени от петрол и трудно се гасят.

Поради тази причина, за да не се разрасне пожара, в помощ на огнеборците се притекли от "Полимикс Варна“. Фирмата е лидер в производството на бетон и бетонови смеси.