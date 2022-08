Изнасят два концерта от кросоувър модула на ММФ "Варненско лято"

© Два концерта, включени в кросоувър модула на Международния музикален фестивал "Варненско лято“, ще се проведат на 4 и 5 август от 20.00 ч. в Английския двор на Археологическия музей.



Първата музикална вечер любителите на свободната музика ще могат да чуят авторският проект на Нейчо Петров - Реджи и Антоанела Петрова “Papa Told Me“. Брат и сестра, посветени на изкуството, двамата пишат заедно музиката и текста за оригиналния си дебютен албум. Канят Михаил Йосифов за музикален аранжор. Групата, по-късно наречена “Roger That! Project", е в състав: Михаил Йосифов – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон, Димитър Льолев – саксофон, Александър Васев – пиано, Даниеле Феббо – бас китара, контрабас, Александър Логозаров – китара и Георги Марков – барабани. Албумът е записан в ANP Studio.



На 5 август е представянето на авторския албум на тромбониста Вили Стоянов с любопитното название “Some nice melodies, to share with friends". В проекта вземат участие и изявените български джаз музиканти Мартин Ташев – тромпет, Димитър Льолев – саксофон, Милен Кукошаров – кийборд, Димитър Карамфилов – контрабас и Атанас Попов – ударни.