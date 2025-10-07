ЗАРЕЖДАНЕ...
Изненада! Ръст при новите многостайни жилища във Варна
©
При всички останали - едностайни, двустайни, тристайни и петстайни апартаменти има спад, сочат данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“. По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2025 г. е 122, а новопостроените жилища в тях са 539. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 84.4%, с тухлена - 13.9%, а с друга - 1.7%.
Друга изненада е, че въпреки усещането на варненеца за презастрояване на града, то морската област е на четвърто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 203 сгради с 2 811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища и Бургас - 125 сгради с 651 жилища.
Във Варненска област най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.3%), следват тези с три стаи (25.0%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3.9%.
Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2025 г. в област Варна е 58.9 хил. кв. м, а жилищната площ - 36.7 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище в област Варна е 68.2 кв. метра. Варна е тринадесета сред областите с най-малка средна жилищна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Разград - 47.8 кв. метра. Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 121.9 кв. м и Монтана - 121.0 кв. метра.
Още от категорията
/
Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.