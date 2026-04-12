"Делфинариум Варна“ подарява безплатен билет на децата по случай пролетната ваканция и великденските празници. На 11, 12 и 13 април 2026 г. каним всички на общо 6 представления "Великден с делфините“. Те ще се провеждат в 12:00 и в 15:30 ч.

Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще зарадват безплатно всички малчугани до 12 г. за тяхното незабравимо делфинско шоу! Представленията ще бъдат обогатени с богата анимационна програма.

Делфините изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката. Пригответе се за незабравимо приключение сред най-обичаните морски артисти.

"Делфинариум Варна" е перфектната дестинация, ако търсите забавление за децата по време на ваканцията и Великден. Това е туристическа дестинация номер 1 за българите, както и за хилядите гости още от Румъния, Германия, Чехия, Полша и др. страни.

Можете да закупите своя онлайн билет тук: https://dolphinariumvarna.bg или на касата в деня на представлението.