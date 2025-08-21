Проверки изкараха вчера по улицата служители на районното кметство "Одесос" във Варна. Причината бе да се установи, дали заведенията спазват определените им пространства, за които са заплатили тротоарно право.От централното кметство "Одесос" обясниха, че масите и столовете пред всички заведения по пешеходната част на бул. "Сливница“ са разположени в площта, която им е разрешена от комисията по чл. 49 на общинската наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, констатира днес поредната проверка на експерти от район "Одесос“. Спазено е изцяло и решението на комисията да бъдат разположени до нивото на червената настилка с оглед осигуряване на безпрепятствено преминаване на гражданите. Проверките продължават и при нарушения, ще бъдат налагани санкции.Припомняме, че в началото на месеца започна разчертаването на разрешената площ за разполагане на маси и столове пред заведения в централната градска част.На свое заседание на 9 юли комисията по чл. 49 от общинската наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, маси пред заведения и пр. в район "Одесос“ издаде 190 разрешения с указаната площ. От централното кметство призовават гражданите да подават в районната администрация сигнали, ако забележат неправомерно заета площ.