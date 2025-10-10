Благомир Коцев, който бе арестуван преди 3 месеца. Очаква се заседанието да се състои днес в 15:30 часа.
От екипа на кмета потвърдиха, че Ина Лулчева, адвокатът, който защитава Коцев в момента е извън страната и няма да може да присъства на изненадващото заседание. Към момента към столицата пътува друг човек от екипа на Лулчева.
Това ще бъде 5-и опит на Коцев да бъде освободен от ареста.
Припомняме, че в петък състав на САС освободи варненските общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които бяха арестувани заедно с кмета на морската столица.
Четвъртият обвиняем - бизнесменът Ивайло Маринов, бе пуснат срещу подписка още на 18 юли.
