Изпратиха с почести началник сектор в полицията във Варна
Той получи отличие обявяване на благодарност с парична награда, със заповед на главния секретар на МВР – Мирослав Рашков.
Признанието му бе връчено за безупречна служба, с множество отличия и без нито едно наказание.
