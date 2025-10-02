Сподели close
Главен инспектор Евгени Радулов – началник на сектор " Специализирани полицейски сили“ към отдел "Охранителна полиция“ във Варна бе изпратен в заслужена почивка след 32 години служба в МВР.

Той получи отличие обявяване на благодарност с парична награда, със заповед на главния секретар на МВР – Мирослав Рашков.

Признанието му бе връчено за безупречна служба, с множество отличия и без нито едно наказание.