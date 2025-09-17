ЗАРЕЖДАНЕ...
Изправена ли е и Варна пред водна криза?
Информация за риск от воден режим в региона не е постъпвал в Басейнова дирекция, информира Димитров.
Басейнова дирекция е в тясно сътрудничество с всички институции и ВиК-оператори, каза още директорът на институцията.
Продължителният сух период и все по-редките валежи са довели до значително намаляване на водните обеми в язовирите. Въпреки това, според експертите, се очаква повишаване на нивата с настъпването на есенното пълноводие и прогнозирани валежи.
В последните години все по-чести са екстремните климатични явления, включително интензивни валежи и наводнения. В отговор на това, дирекцията работи съвместно с областните управители и други институции по прилагането на превантивни мерки. Два пъти годишно се организират проверки за проводимостта на речни корита и дерета, както и на състоянието на язовирите, уточни Димитров.
