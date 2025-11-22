Благомир Коцев. Това обяви в централата на партията проф. Костадин Ангелов.
"С това даваме ясен знак, че ние никога не се целим към служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъдат включвани в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още Костадин Ангелов.
Квотата на ГЕРБ е 8 души от 18, подчерта Тома Биков.
"Тя е блокираща квота. Без нашите гласове не може да се взима такова решение. Ако има проблеми, тези решения трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да се каже после, че управляваме Варна през задния вход. Смятаме, че е по-добре да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле, по мнението на много хора. За нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, а не в ръцете на представителите на различните политически сили“, подчерта той.
"Ако Коцев е легитимния кмет на Варна, нека да остане, ако е нарушил закона – това не е преценка на политиците“, каза от своя страна Владислав Горанов.
Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна Благомир Коцев
©
Още по темата
/
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно заседание за отстраняването на Благомир Коцев в неделя
21.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
Директорът на "Басейнова дирекция" - Черноморски район: Шахтите във Варна да се чистят редовно, където се налага да бъдат преоразмерени
11:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно ...
20:39 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:36 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.