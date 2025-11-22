Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
ИК на ГЕРБ реши да помоли членовете на ОИК-Варна, които са излъчени от партията, да гласуват "против" отстраняването на Благомир Коцев. Това обяви в централата на партията проф. Костадин Ангелов.

"С това даваме ясен знак, че ние никога не се целим към служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъдат включвани в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още Костадин Ангелов.

Квотата на ГЕРБ е 8 души от 18, подчерта Тома Биков.

"Тя е блокираща квота. Без нашите гласове не може да се взима такова решение. Ако има проблеми, тези решения трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да се каже после, че управляваме Варна през задния вход. Смятаме, че е по-добре да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле, по мнението на много хора. За нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, а не в ръцете на представителите на различните политически сили“, подчерта той.

"Ако Коцев е легитимния кмет на Варна, нека да остане, ако е нарушил закона – това не е преценка на политиците“, каза от своя страна Владислав Горанов.