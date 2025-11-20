Изпълняващият функциите кмет Снежана Апостолова участва в международната конференция "Bridging the Seas – приносът на Interreg Euro-MED към приоритетите на ЕС“, която се проведе под домакинството на Варна. Събитието, което събра представители на европейските институции, национални администрации, местни власти, международни организации и бенефициенти от различни страни, включваше последователни кръгли маси, на които бяха разгледани ключови теми, свързани с европейските приоритети и регионалното сътрудничество.Част от усилията ни са свързани с това да развием и успешно да наложим община Варна като устойчива дестинация на четири сезона - като град, който предлага не само лятна почивка на море, но и културен, конгресен, кулинарен, спортен и фестивален туризъм през цялата година, подчерта по време на дискусиите Апостолова. Като част от богатата гама от възможности за преживяване в морската столица тя изтъкна многообразието от културни събития и инициативи, изпълващи градския афиш целогодишно - музикални, танцови, кино и театрални фестивали, изложби и изложения. Апостолова припомни, че край Варна е открито най-старото обработено злато в света, което се съхранява в Археологическия музей, на територията на общината има древни архитектурни забележителности, а регионът е изключително богат на минерални извори, което позволява предлагането на балнеологични услуги, СПА и лицензиран здравен туризъм през цялата година.След приключване на дискусионните панели изпълняващият функциите кмет връчи плакет на Община Варна на директора на Управляващия орган на Interreg Euro-MED - Гийом Юе, в знак на признателност за провеждането на международния форум в морската столица. Радваме се, че конференцията "Bridging the Seas“ се провежда във Варна — град с важно стратегическо разположение на Черно море, с богато културно наследство и с нарастваща отдаденост към устойчивия и иновативен туризъм, подчерта Апостолова. По думите ѝ решението серията от кръгли маси да се проведе във Варна е признание за активното участие на Общината в инициативите на Interreg Euro-MED и за постоянните усилия на екипа да допринасят за инициативите на програмата.