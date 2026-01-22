Да бъде разработена Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование на Община Варна за периода 2026–2030 г., решиха членовете на комисията по наука и образование към Общинския съвет.Те одобриха разходи на дирекция "Образование и младежки дейности“ на Община Варна, които следва да бъдат реализирани през първите три месеца на годината – януари, февруари и март. Решението бе взето от членовете на комисията, за да се осигури нормалното изпълнение на дейностите, въпреки че все още няма приет държавен и общински бюджет за 2026 г.Допълнителни средства са предвидени и за ЦПРЛ Общински детски комплекс, Народната астрономическа обсерватория и планетариум и Центъра за кариерно ориентиране. Финансирането ще гарантира тяхната нормална дейност до края на март 2026 г.По програмата "Младежки дейности“ са заложени средства за организиране на концерт и регата Трети март, както и за награди на отлични студенти. В рамките на програмата за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби за 2026 г. е осигурен финансов ресурс за общинския конкурс "Моята България“, творческа работилница "Възкресение Христово“, кандидатстудентска борса и 52-рата Национална младежка астрономическа конференция.