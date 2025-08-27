Регионалната здравна инспекция извърши мониторинг на водите за къпане в 23 зони във Варненска област по показатели: ешерихия коли и чревни ентерококи.Получените резултати показват отлично качество на водите за къпане във всички зони за къпане във Варненска област, съобщават от РЗИ-Варна.Графикът за мониторинг и резултатите от проведените анализи на водите за къпане са поставени на сайта на РЗИ-Варна в рубрика "Мониторинг на морските води в зоните за къпане".