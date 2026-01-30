Изследват семейства във Варна и областта
В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Аксаково, Белослав, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия, както и в селата: Генерал Кантарджиево (община Аксаково), Голица (община Долни Чифлик), Камен дял (община Дългопол), Константиново (община Варна), Кривня (община Провадия), Неофит Рилски (община Ветрино), Попович (община Бяла) и Царевци (община Аврен). Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.
Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.
Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.
Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Варна може да се получи на телефон 052/57 52 40 в Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.
От НСИ изказват предварителна благодарност на домакинствата за сътрудничеството. Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката "Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: https://www.nsi.bg/statistical-data/246 и в Информационната система "Инфостат“.
