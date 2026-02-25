Изтича крайният срок за участие в национален конкурс във Варна
Право на участие имат изпълнители – солисти на народни песни и инструменталисти, изпълнители на традиционни народни инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. Индивидуалните изпълнители се разделят в четири възрастови групи. В конкурса влизат още народни хорове, музикални ансамбли, камерни вокални и инструментални групи.
Графикът за явяване и програмата на конкурса ще бъдат публикувани в официалната уеб страница на ОДК.
Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици.
Конкурсът е включен и в Програмата с мерки за закрила на ученици с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място от трета и четвърта възрастова група ще получат едногодишни стипендии.
Целта е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.
Организатор на НДФК "Диньо Маринов“ е ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.
