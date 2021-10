Изтича срокът за плащане на втората вноска на местните данъци и такси

© На 31.10.2021 г. изтича срокът за плащане на втора вноска за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. След тази дата се начислява законна лихва, съобщават от дирекция "Местни данъци“ към Община Варна. Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат на гише "Информация" в дирекция Местни данъци", на бул. "Сливница" No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници https://www.varna.bg/bg/217, www.nap.bg, www.epay.bg.



Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:



На касите на дирекция "Местни данъци", разположени на следните адреси:



бул. "Сливница" No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.



бул. "Ген. Колев" No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч., с почивки от 10.00-10.15 ч.; 13.00-13.30 ч.; 15.00-15.15 ч.



Площад "Мусала" - "Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12.30 ч. и от 13.30-17.00 ч.



бул. “Осми приморски полк" No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.00-12.30 ч.; 15.00-15.15 ч.



ул. “Народни будители“ №2 (сградата на Район "Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.00-15.15 ч.



кв. "Виница“, сградата на кметство "Приморски“, работно време с граждани: 9.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.15-15.30 ч.







В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";



С виртуален ПОС теринал, чрез ПИН код или електронен подпис, през екрана за проверка на задълженията за местни данъци на сайта на Община Варна;



Централна Кооперативна Банка АД ;



Банка ДСК, "Юробанк България“ АД, Изипей АД, "ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;



Български Пощи ЕАД;



Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;



Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);



По интернет, чрез www.ePay.bg;



През дигиталния портфейл iCard (icard.com);



Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;



“ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНА



IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00



44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;



44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;



44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;



44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;



44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;



44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;



44 28 00 Туристически данък;



44 65 00 Приходи от глоби и санкции;



44 80 13 Такси за притежаване на куче.