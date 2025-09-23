Двама виртуози от две поколения в един необикновен концерт ще се срещнат на сцената на 1 октомври, в Световния ден на музиката, за да открият новия 79-и сезон на Държавна опера Варна. Доайенът на диригентското изкуство маестро Емил Табаков и младият пианист Ивайло Василев, наричан "малкият Моцарт“, заедно с оркестъра на Варненската опера ще поднесат емблематични творби на Рахманинов и Шостакович.Емил Табаков – диригент, композитор и контрабасист – е един от водещите музиканти в страната. Бил е главен диригент на Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР и Белградската филхармония, както и министър на културата на България (1997 г.). Изнася концерти в Европа, Азия и Америка с престижни оркестри и солисти. Композира симфонии, концерти и камерни творби, отличени с награди в България и чужбина. Името на маестро Табаков е символ на висок професионализъм и художествено ниво, което е еталон за българската музикална сцена.Солист на концерта е 18-годишният пианист Ивайло Василев – явление в музикалния свят. Неслучайно го наричат "малкият Моцарт“ – той започва да свири на пиано едва 5-годишен, а на 10 вече композира собствени творби. На 11 прави блестящ дебют като солист със Софийска филхармония, а през 2024 г. се включва в турнето на Филхармонията в САЩ и изпълнява 18 концерта и един рецитал. Ивайло Василев вече има над 30 международни отличия и участия с оркестри в Русия, Люксембург, Германия, САЩ, ОАЕ Сингапур, Финландия, Казахстан, Гърция, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Белгия, Великобритания, които в голямата си част са първи награди и гран-при. Той е сред единиците избрани да участват на финалите на едни от най-значимите и трудни фестивали и конкурси в света като 2023 Cliburn Junior Festival and Competition и др. Трикратен носител е на Голямата награда на Фондация "Димитър Бербатов" в категорията "Изкуство". Два пъти е награждаван от Министерството на културата за високи творчески постижения. През 2021 г. Ивайло Василев е удостоен с наградата "Кристална лира" в категорията "Млад музикант", а през 2025 г. е отличен и с първа награда на Международния конкурс "Панчо Владигеров" в София.В празничната програма на концерта е "Рапсодия върху тема от Паганини“ на Сергей Рахманинов – виртуозно произведение за пиано и оркестър, базирано на 24-те каприза за цигулка на Николo Паганини. Рапсодията съчетава техническа сложност с дълбока емоционалност, превръщайки пианото в централно средство за изразяване и демонстрирайки психологическата дълбочина, характерна за Рахманинов. Второто произведение, на което публиката ще се наслади, е Симфония № 10 на Дмитрий Шостакович, смятана за едно от най-значимите му творби. Тя комбинира драматични, напрегнати моменти с лирични и меланхолични пасажи и показва умението на Шостакович да съчетава експресивност, ирония и драматизъм.