ЗАРЕЖДАНЕ...
Изтъкнати виртуози откриват новия сезон във Варненската опера
©
Емил Табаков – диригент, композитор и контрабасист – е един от водещите музиканти в страната. Бил е главен диригент на Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР и Белградската филхармония, както и министър на културата на България (1997 г.). Изнася концерти в Европа, Азия и Америка с престижни оркестри и солисти. Композира симфонии, концерти и камерни творби, отличени с награди в България и чужбина. Името на маестро Табаков е символ на висок професионализъм и художествено ниво, което е еталон за българската музикална сцена.
Солист на концерта е 18-годишният пианист Ивайло Василев – явление в музикалния свят. Неслучайно го наричат "малкият Моцарт“ – той започва да свири на пиано едва 5-годишен, а на 10 вече композира собствени творби. На 11 прави блестящ дебют като солист със Софийска филхармония, а през 2024 г. се включва в турнето на Филхармонията в САЩ и изпълнява 18 концерта и един рецитал. Ивайло Василев вече има над 30 международни отличия и участия с оркестри в Русия, Люксембург, Германия, САЩ, ОАЕ Сингапур, Финландия, Казахстан, Гърция, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Белгия, Великобритания, които в голямата си част са първи награди и гран-при. Той е сред единиците избрани да участват на финалите на едни от най-значимите и трудни фестивали и конкурси в света като 2023 Cliburn Junior Festival and Competition и др. Трикратен носител е на Голямата награда на Фондация "Димитър Бербатов" в категорията "Изкуство". Два пъти е награждаван от Министерството на културата за високи творчески постижения. През 2021 г. Ивайло Василев е удостоен с наградата "Кристална лира" в категорията "Млад музикант", а през 2025 г. е отличен и с първа награда на Международния конкурс "Панчо Владигеров" в София.
В празничната програма на концерта е "Рапсодия върху тема от Паганини“ на Сергей Рахманинов – виртуозно произведение за пиано и оркестър, базирано на 24-те каприза за цигулка на Николo Паганини. Рапсодията съчетава техническа сложност с дълбока емоционалност, превръщайки пианото в централно средство за изразяване и демонстрирайки психологическата дълбочина, характерна за Рахманинов. Второто произведение, на което публиката ще се наслади, е Симфония № 10 на Дмитрий Шостакович, смятана за едно от най-значимите му творби. Тя комбинира драматични, напрегнати моменти с лирични и меланхолични пасажи и показва умението на Шостакович да съчетава експресивност, ирония и драматизъм.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Диан Иванов: Не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в...
13:04 / 22.09.2025
Варна отбелязва Деня на независимостта
11:57 / 22.09.2025
Програмата във Варна по случай 22 септември 2025 г.
08:11 / 22.09.2025
Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел: Тегли...
21:28 / 21.09.2025
Филмът "Дяволски игри" с безплатна прожекция за хора със специалн...
20:44 / 21.09.2025
Затварят централни улици във Варна за 22 септември
20:25 / 21.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.