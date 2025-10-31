Затворници са били извадени за работа във Варненска област. Целта е с техния труд да бъдат почистени дерета, преди началото на зимния период.Лишените от свобода с били използвани за разчистването от дървета и храсти, така че при евентуални обилни валежи, да не се случват приливни вълни като тази в Елените.Работата на затворниците е в следствие на извършена проверка на проводимостта на речните легла, извън урбанизираната територия на селища от 5 общини в област Варна.Днес в сградата на областната администрация бяха отчетени резултатите от нея - състоянието на проверените територии, за действията по тяхното прочистване, както и предписанията за извършване на дейности, с цел недопускане кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните участъци, държавна собственост на територията на областта.Проверени са дерета в 5 общини във Варненско. На територията на община Девня най-проблемен е т.нар. Бял канал – коригирано дере между "Агрополихим“ и Пристанище "Варна - Запад“. Там са разчистени 600 метра. На територията на Белослав е било почистено едно дере. Три такива обекти са били проверени и на територията на община Долни чифлик, където не са констатирани проблемни участъци. Четири са обектите на територията на община Вълчи дол. На територията на община Аксаково е водосбора на река Батова, където продължава разчистването от затворници, като се очаква работата да приключи до дни.400 хил. евро са поискани от държавния бюджет за такива дейности през следващата година, стана ясно от думите на областния управител на Варна. На брифинга днес стана ясно, че е закупен и дрон, за обследване на потенциално опасни местности в областта.