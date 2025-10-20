ЗАРЕЖДАНЕ...
Известен варненски художник с изложба за рождения си ден
©
Това ще се случи и на 20 октомври 2025 година, когато художникът ще представи своята самостоятелна Изложба "Морски натюрморти" на Светлин Ненов в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна.
Пословичната любов и връзка на артиста с морето отново е била извор за вдъхновението му. Нека споделим тази обич и се насладим на морските сюжети още на откриването на изложбата – 20 октомври (понеделник) 2025 г. от 17:00 часа в Арт Галерия 12, Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26.
Светлин Ненов е роден във Варна. Завършва факултет “Изобразителни изкуства" на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий". Член е на Съюза на българските художници.
Творецът има над 40 самостоятелни изложби у нас и в чужбина и е носител на множество отличия, сред които:
Трета награда – Национален конкурс на морска тематика, Варна
Втора награда – Национален конкурс на морска тематика, Варна
Награда за най-добър автор – галерия "Дива“
Трета награда – Международно биенале на морска тематика "Марина 98“, Одеса, Украйна
Първа награда – Национален конкурс на морска тематика, Варна
Награда за живопис на СБХ – 12-та традиционна изложба на учителите художници, Велико Търново и още много други признания.
Художникът живее и работи във Варна, където морето остава неизменен източник на вдъхновение за неговото творчество.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.