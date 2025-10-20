Известният варненски художник Светлин Ненов е създал своеобразна традиция – да открива самостоятелни изложби на рождения си ден.Това ще се случи и на 20 октомври 2025 година, когато художникът ще представи своята самостоятелна Изложба "Морски натюрморти" на Светлин Ненов в Арт Галерия 12 на Областна администрация – Варна.Пословичната любов и връзка на артиста с морето отново е била извор за вдъхновението му. Нека споделим тази обич и се насладим на морските сюжети още на откриването на изложбата – 20 октомври (понеделник) 2025 г. от 17:00 часа в Арт Галерия 12, Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26.Светлин Ненов е роден във Варна. Завършва факултет “Изобразителни изкуства" на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий". Член е на Съюза на българските художници.Творецът има над 40 самостоятелни изложби у нас и в чужбина и е носител на множество отличия, сред които:Трета награда – Национален конкурс на морска тематика, ВарнаВтора награда – Национален конкурс на морска тематика, ВарнаНаграда за най-добър автор – галерия "Дива“Трета награда – Международно биенале на морска тематика "Марина 98“, Одеса, УкрайнаПърва награда – Национален конкурс на морска тематика, ВарнаНаграда за живопис на СБХ – 12-та традиционна изложба на учителите художници, Велико Търново и още много други признания.Художникът живее и работи във Варна, където морето остава неизменен източник на вдъхновение за неговото творчество.