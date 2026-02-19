Известен юрист гостува на Руското училище във Варна
Ванухи Аракелян призна, че има особено влечение към римското право и даде мъдри примери от него. Домакините научиха кой е българският закон, който най-силно се основава на римското право и е най-малко променян през годините – Законът за задълженията и договорите. Бившият председател на Варненския апелативния съд описа интересни за младата аудитория характеристики на англо-саксонската и континенталната правна система. Учениците разбраха защо в някои страни заедно със съдията заседава т.нар. жури. "Съдията е гарант, че се спазват правата на гражданите и правилата на закона, а съдебните заседатели – неюристи решават въпроса за вината в наказателния процес. По този начин отговорността се разпределя между обществото и магистрата“, обясни съдията. Тя описа функцията на перуките на английските съдии – подобно на тогите у нас – те трябва да лишат личността от неговата индивидуалност и емоции. Защото "правосъдието няма лице, то е еднакво за всички“. Съдия Аракелян припомни, че българската Конституция е една от най-демократичните и прогресивни за времето си и очерта причината за това. Тя представи съвременната структура на съдебната система, очерта териториалния обхват на Апелативен съд – Варна и видовете дела, които различните инстанции разглеждат. И призна, че я боли от ниското общественото доверие в българския съд.
Въз основа на дългогодишния си опит юристът даде няколко "завета“ на младите хора. "Четете книги, защото четящият човек носи особена, струяща красота. Мечтите Ви трябва да са големи – да не можете да ги обхванете с ръка, защото другото е просто план за следващия ден. Правете всичко по най-добрия възможен начин и влагайте всичко, което можете. Никога не се отказвайте!“ Съдията от Апелативния съд призова младежите да останат близки с родителите си, да споделят с тях и да им позволят да бъдат приятели.
Благодарим на г-жа Даниела Прокачи, преподавател по италиански език в СУЕО "Ал. С. Пушкин“, за отправената покана и за активното участие на учениците.
