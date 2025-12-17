След фурор в София, арт проекта "Over the Wall“ на Nasimo гостува в галерия "Банката 1925“ във Варна.Името на Станимир Трифонов - Nasimo е емблема за съвременно градско изкуство не само в България, но и по цял свят.След като преобрази културния живот в столицата и привлече хиляди ценители, изложбата експириънс на добилия световна популярност артист Nasimo гостува във Варна. По покана на галерия "Банката 1925“, експозицията ще бъде открита на 19 декември, давайки възможност на варненската публика да се докосне до уникалния свят на твореца.От самото начало на кариерата си през 1995г., Nasimo изгражда разпознаваем визуален език, който смесва градската естетика с дълбока духовна символика. Неговите творби превръщат сурови повърхности в портали към нематериалното, а фигурите и лицата, които създава, носят усещане за митичност и съзерцание. Като автор с международни проекти в Европа, Азия и Северна Америка, Nasimo използва изкуството си, за да трансформира както пространството, така и съзнанието на зрителя.Творбите му се отличават със силна визуална ДНК и безупречно изпълнение. Те са част от колекции и арт инициативи по целия свят и показват непрекъснатата връзка между улицата и галерията. Изложбата му във Варна е шанс да се види как Nasimo създава не просто изкуство, а траен културен отпечатък.