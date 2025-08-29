Със съдействието на Регионалната дирекция по горите във Варненска област е завършен процесът по маркиране на растителност в близост до електропроводи, която създава предпоставки за аварии и риск от пожари при неблагоприятни метеорологични условия.Това стана ясно от среща, касаеща подготовката за зимния сезон и ускоряване на кампанията за почистване и поддръжка на просеките под въздушните електропроводи. Тя се проведе в Областна администрация във Варна, където областния управител Андрияна Андреева и нейния екип, заедно със зам.-кмета на Община Варна Димитър Кирчев и представители на Регионалната дирекция по горите, се срещнаха с ръководството на ЕРП-Север. Компанията представи инвестициите, извършени в електроразпределителната мрежа, модерното оборудване за поддръжка и предприетите превантивни мерки за ограничаване на аварии и пожари в региона на област Варна.До момента на лицензионната територия на ЕРП-Север са маркирани над 57 000 дървета, представляващи опасност за безпроблемното функциониране на електроенергийната система. В някои области дейностите по премахването им са започнали, а в други, в т.ч. и в област Варна предстои стартиране на ефективни действия по отстраняването имАкцент беше поставен върху необходимост от по-бързи административни процедури и актуализиране на нормативната уредба, за да може по-ефективно да се третират опасни дървета, извън сервитутните зони, преминаващи през държавни, общински и частни гори.За пореден път Областна администрация и Регионалната дирекция по горите заявиха готовност да съдействат както при маркирането и премахването на опасна растителност, така и при координацията в извънредни ситуации, за да се гарантира стабилно електроснабдяване за жителите на областта.