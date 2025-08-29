ЗАРЕЖДАНЕ...
Извършиха полезна дейност в горите във Варненско преди началото на зимата
©
Това стана ясно от среща, касаеща подготовката за зимния сезон и ускоряване на кампанията за почистване и поддръжка на просеките под въздушните електропроводи. Тя се проведе в Областна администрация във Варна, където областния управител Андрияна Андреева и нейния екип, заедно със зам.-кмета на Община Варна Димитър Кирчев и представители на Регионалната дирекция по горите, се срещнаха с ръководството на ЕРП-Север. Компанията представи инвестициите, извършени в електроразпределителната мрежа, модерното оборудване за поддръжка и предприетите превантивни мерки за ограничаване на аварии и пожари в региона на област Варна.
До момента на лицензионната територия на ЕРП-Север са маркирани над 57 000 дървета, представляващи опасност за безпроблемното функциониране на електроенергийната система. В някои области дейностите по премахването им са започнали, а в други, в т.ч. и в област Варна предстои стартиране на ефективни действия по отстраняването им
Акцент беше поставен върху необходимост от по-бързи административни процедури и актуализиране на нормативната уредба, за да може по-ефективно да се третират опасни дървета, извън сервитутните зони, преминаващи през държавни, общински и частни гори.
За пореден път Областна администрация и Регионалната дирекция по горите заявиха готовност да съдействат както при маркирането и премахването на опасна растителност, така и при координацията в извънредни ситуации, за да се гарантира стабилно електроснабдяване за жителите на областта.
Още по темата
/
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще получават безплатен топъл обяд и след 30 септември
25.08
Цените на българските плодове скачат драстично! Овощар: Дръвчетата замръзнаха, почти 100% от реколтата е унищожена
07.04
Още от категорията
/
Временнният кмет на Варна обвини ГЕРБ в лъжа: Никой съд не е обявявал паркинга на "Хоризонт" за незаконен
08:56
Варна ще се включи в едно от най-големите културни събития в страната – Station Street Festival
27.08
ЕНЕРГО-ПРО осигури подкрепата на областните управители за сигурно електрозахранване през зимните месеци
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
И резидеция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имоти...
17:53 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:54 / 28.08.2025
Варна отново в топ 3 на класацията за най-много въведени в експло...
10:21 / 28.08.2025
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.