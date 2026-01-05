В първия работен ден от 2026 г. – 5 януари, във всички превозни средства по линиите на градския транспорт във Варна машините за продажба на билети са адаптирани за работа с евромонети, съобщиха от Общинското предприятие ТАСРУД. В следващите дни се очаква да бъдат приведени в готовност за разплащане с евромонети и автоматите, разположени на спирките, с което да завърши пренастройването на всички около 250 налични устройства.Разплащания в евро са осъществени още на 1 януари, а през уикенда генерираната сума от продажба на превозни документи е достигнала обичайните постъпления, допълниха от предприятието.От ОП ТАСРУД напомнят, че разплащания в лева вече не са възможни. Машините приемат само евромонети, като на този етап не връщат ресто. Призовават се пътниците да бъдат подготвени с точна сума – 1 евро за пътуване в рамките на 60 минути. Информация за това е ясно посочена както на дисплея на устройството, така и чрез стикери.Припомняме, че цената за закупуване на електронен превозен документ чрез мобилното приложение TicketVarna е 51 евроцента – наполовина в сравнение с хартиения билет.