Извършиха важна промяна в автобусите на градския транспорт във Варна
Разплащания в евро са осъществени още на 1 януари, а през уикенда генерираната сума от продажба на превозни документи е достигнала обичайните постъпления, допълниха от предприятието.
От ОП ТАСРУД напомнят, че разплащания в лева вече не са възможни. Машините приемат само евромонети, като на този етап не връщат ресто. Призовават се пътниците да бъдат подготвени с точна сума – 1 евро за пътуване в рамките на 60 минути. Информация за това е ясно посочена както на дисплея на устройството, така и чрез стикери.
Припомняме, че цената за закупуване на електронен превозен документ чрез мобилното приложение TicketVarna е 51 евроцента – наполовина в сравнение с хартиения билет.
