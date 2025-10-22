ЗАРЕЖДАНЕ...
Извървяха важна крачка за създаването на Зоополиция във Варна
Специално за Varna24.bg той допълни, че на територията на морския град ще се проведе безплатно кастрация на бездомни котки. Обществената поръчка е на стойност 120 000 лева до изчерпването на финансовия лимит. Кампанията ще стартира до края на месец октомври и ще бъдат избрани клиники в поне 4 квартала на град Варна. За началото на тази кампания и кои клиники ще бъдат избрани,ще се даде официално информацията на сайта на община Варна, става ясно от думите на Курдов.
Предложението да се създаде структура Зоопатрули бе подкрепено и от заместник кметът по обществен ред и сигурност на град Варна, Илия Коев, който приветства инициативата подкрепена от над 10 000 граждани и се ангажира да бъде направен меморандум между сдружение Зоопатрули и община Варна, както и да се регламентира всеки сътрудник да бъде със сертификат, с конкретни ангажименти за обгрижване на бездомни животни, с което ще се регламентира официално, ангажимент за съдействие от Община Варна в дейността на структурата. Структурата и всички нейни доброволци,ще получава и съдействие и от полицията при констатиране на жестокост към животните. Комисията по обществен ред и сигурност даде становище - гласува и прие с пълно мнозинство предложението, стана ясно от думите на Стефан Курдов.
Предстои предложението да бъде разгледано в правно нормативна канцелария,и предложено,за гласуване на редовно заседание на Общинския съвет.
Бе одобрено наше предложение - в автобусите на градския транспорт във Варна да има стикери с логото на кампанията "Не на агресията срещу животните", както и логото на Зоопатрули, като целта е превенция срещу насилието над животните, стана още ясно от думите на Курдов.
