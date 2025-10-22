На заседание на постоянната комисия по обществен ред и безопасност към Общински съвет град Варна бе разгледано предложението за създаване на Зоопатрули и Зоополиция. Целта е структурата Зоопатрули да бъде в сътрудничество с отдел Контрол и санкции, като се и включи активно в противодействието срещу насилието над животните, да участва в кампании за кастрация на бездомни животни кучета и котки и да се следи те да бъдат провеждани с гаранция животните да бъдат връщани по местообитание след интервенцията по кастрация и да са излязли от упойка 24 часа след престой във ветеринарна клиника, стана ясно от думите на инициатора на предложението Стефан Курдов.Специално затой допълни, че на територията на морския град ще се проведе безплатно кастрация на бездомни котки. Обществената поръчка е на стойност 120 000 лева до изчерпването на финансовия лимит. Кампанията ще стартира до края на месец октомври и ще бъдат избрани клиники в поне 4 квартала на град Варна. За началото на тази кампания и кои клиники ще бъдат избрани,ще се даде официално информацията на сайта на община Варна, става ясно от думите на Курдов.Предложението да се създаде структура Зоопатрули бе подкрепено и от заместник кметът по обществен ред и сигурност на град Варна, Илия Коев, който приветства инициативата подкрепена от над 10 000 граждани и се ангажира да бъде направен меморандум между сдружение Зоопатрули и община Варна, както и да се регламентира всеки сътрудник да бъде със сертификат, с конкретни ангажименти за обгрижване на бездомни животни, с което ще се регламентира официално, ангажимент за съдействие от Община Варна в дейността на структурата. Структурата и всички нейни доброволци,ще получава и съдействие и от полицията при констатиране на жестокост към животните. Комисията по обществен ред и сигурност даде становище - гласува и прие с пълно мнозинство предложението, стана ясно от думите на Стефан Курдов.Предстои предложението да бъде разгледано в правно нормативна канцелария,и предложено,за гласуване на редовно заседание на Общинския съвет.Бе одобрено наше предложение - в автобусите на градския транспорт във Варна да има стикери с логото на кампанията "Не на агресията срещу животните", както и логото на Зоопатрули, като целта е превенция срещу насилието над животните, стана още ясно от думите на Курдов.