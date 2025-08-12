Спор за кабел в детска градина във Варна остава децата без площадки за играВече трета учебна година децата от филиала на детска градина "Валентина Терешкова“ в квартал "Аспарухово“ остават без обособено дворно място за игра, съобщава bTV.Пространството е строителна площадка и е опасно за децата.Ремонтът на двора започва през юни 2023 г., но само два месеца по-късно е спрян. Причината – при изкопни работи е открит кабел с високо напрежение, който не е бил отразен в подземния кадастър.От август 2023 г. насам дворът е неизползваем. През топлите месеци учителите извеждат децата до улични площадки в квартала, което крие рискове за безопасността им. През зимата остават затворени в сградата.Родителите настояват проблемът да бъде решен.От електроразпределителното дружество "РП Север“ заявяват, че още през декември 2023 г. е подписан договор с Община Варна за изместване на кабела, а към момента от тяхна страна няма неизпълнени ангажименти.Според Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в общината, забавянето е заради липсата на данни за кабела в кадастралните карти. Документите вече са готови и предстои издаване на разрешение за строеж и избор на изпълнител за изместването му."Ако процедурата по обществената поръчка не бъде обжалвана, до Нова година може да има избран изпълнител. След това ще започне изместването на кабела, а след него и изграждането на площадката“, коментира Тимов