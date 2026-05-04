Има кадри от мястото, на което жена от Литва намушка 4-ма във Варна по-рано днес.

Припомняме, че в 13.57 часа е получен сигнал за произшествие в района на супермаркет на ул. "Подвис".

По първоначална информация 47-годишна гражданка на Литва е нападнала четирима души с нож.

По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут.

По непотвърдена информация арестуваната е действала под влиянието на алкохол.

Трима от пострадалите са настанени в болница, без опасност за живота, а четвъртият е прегледан и освободен.