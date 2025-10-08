Варненци заливат социалните мрежи с кадри от наводнените улици снощи. Обстановката изглежда апокалиптична.Според някои от тях, проблеми с шахтите и канализациите има при всеки порой и то от доста време насам, подобни гледки не се наблюдават за пръв път."Добре, че се оттича по естествения наклон към морето. Това е всеки път- наводнени подлези и улици", коментират гражданите.